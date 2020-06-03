500-й кредит на зарплату под 0% выдан Байкальским банком Сбербанка

500-й «Кредит на зарплату со ставкой 0%» выдан на этой неделе Байкальским банком Сбербанка в рамках реализации антикризисных мер поддержки населению и бизнесу. Сумма выданного, «рекордного», кредита составила 2,9 млн рублей. Всего Байкальским банком с начала действия госпрограммы одобрено кредитов на общую сумму более 2,265 млрд рублей.

Займы по данной программе предоставляются предприятиям и организациям, относящимся к среднему, малому и микро бизнесу, пострадавшему от распространения коронавируса COVID-19. В соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ денежные средства под 0% годовых выдаются по государственной программе кредитования, на выплату заработной платы для сотрудников малого и микро-бизнеса.

Как показала статистика первого месяца работы по приему и одобрению заявок, за беспроцентным кредитом на зарплату чаще всего на территориях присутствия Байкальского банка Сбербанка обращаются предприятия и организации, относящиеся к отраслям - автоперевозки, общепит, спортивные учреждения (фитнес-залы и клубы), организации дополнительного образования. Компания, получившая 500-й кредит «0 %» - ООО «Авиа-Экспресс», занимается организацией перевозок авиа и наземным транспортом в Республике Саха (Якутия).

Алексей Высоких, генеральный директор ООО Авиа-Экспресс: «В условиях кризиса и пандемии главной целью нашей компании стало сохранение коллектива и в целом – предприятия. Было принято решение воспользоваться поддержкой государства в виде специального кредита от Сбербанка на выплату заработной платы сотрудникам. Все оформили быстро, огромная благодарность банку и его менеджерам».

Кредиты «0%» доступны для компаний, ведущих деятельность более года и относящихся к наиболее пострадавшим отраслям. Займ выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. Кредит - целевой, выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплату страховых взносов. Банк перечисляет заемщику ежемесячные транши кредита - согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц такой транш переводится по новому актуальному реестру. При этом банк контролирует, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников предприятия и на протяжении действия кредитного договора заёмщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка: «Программа продолжает активно реализоваться Сбербанком на территориях субъектов федерации. Разработанные антикризисные меры направлены на поддержку предприятий, вынужденных ограничить свою работу в результате пандемии. Сейчас понемногу в регионах начинаются послабления режима самоизоляции, предприятия малого и среднего бизнеса постепенно возобновляют свою работу, но время на возврат стабильного развития им еще понадобится. Мы это видим по неспадающему интересу заявителей на кредит «0%», активный интерес наши клиенты в настоящее время проявляют и к новому предложению «Кредит госпрограммы под 2%».

Оформить кредит на зарплату 0% воспользоваться другими антикризисными мерами поддержки от Сбербанка можно как в отделениях банка, так и дистанционно.