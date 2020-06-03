Треть родителей отмечают позитивную динамику в общении со своим ребенком на самоизоляции

Они стали проводить вместе больше времени, больше общаться и больше внимания уделять учебе своего чада, сообщает ВЦИОМ.

Родители несовершеннолетних детей (32% от всех россиян) отмечают изменения в общении с детьми в связи с переходом на самоизоляцию. Они стали больше времени проводить с детьми (14%), больше общаться с ними (11%). Также больше внимания стало уделяться учебе их детей (6%), при этом родители отмечают тяжесть дистанционного обучения (6%). Однако более половины родителей не заметили никаких изменений в общении с детьми (61%).

Почти поровну разделились доли тех родителей, кто стал больше времени проводить с детьми в связи с самоизоляцией (48%), и тех, что проводит с ними столько же времени, как и раньше (46%).

Наиболее распространенные занятия с детьми в условиях самоизоляции: ведение домашнего или дачного хозяйства (47%), выполнение учебных заданий (45%), совместный просмотр ТВ или прослушивание радио (33%), а также совместные игры (компьютерные или настольные) — 33%. Многие родители готовят еду со своими детьми (29%), читают книги (29%), занимаются дополнительным образованием (28%).

Говоря о досуге своих детей от 7 до 17 лет на самоизоляции, россияне сообщают, что они стали больше времени уделять школьному обучению (39%), компьютерным и настольным играм (35%), ведению домашнего хозяйства (26%), а также самообразованию (23%) и чтению книг (23%).

Родители хорошо осведомлены о любимых фильмах или сериалах своих детей в возрасте от 7 до 17 лет — об этом сообщают 42%. Почти столько же считают, что у ребенка много разных любимых фильмов и сериалов (43%).

Говоря о любимых книгах своих детей, 36% родителей заявляют, что знают, какой книге отдает предпочтение их ребенок.

Также 37% сообщают, что у их ребенка много разных любимых книг. Затруднились назвать, какую книгу любит их ребенок, 16% россиян. Наименее осведомлены родители о музыкальных предпочтениях своих детей — 11% сообщили, что им известно, какую группу любит их ребенок. По мнению 64% родителей, у ребенка много разных любимых групп, а 19% признаются, что не знают любимой группы своего ребенка.