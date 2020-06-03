В Приангарье будут контролировать лесные пожары при помощи системы видеомониторинга

ПАО «МТС» совместно с ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» приступили к реализации проекта дистанционного мониторинга лесных пожаров на территории Приангарья.

Главная задача проекта -- раннее обнаружение возгораний в лесах региона при помощи системы видеомониторинга «Лесной дозор», размещенной на антенно-мачтовых сооружениях МТС с использованием интернет-трафика оператора.

Для автоматизированного видеомониторинга леса на высотной инфраструктуре МТС установлены поворотные видеокамеры кругового обзора со специализированным программным обеспечением раннего обнаружения пожаров, радиус обзора каждой камеры составляет до 35 км, камера делает оборот 360 градусов каждые 60 минут. Система обнаруживает дым и огонь в автоматическом режиме, далее по информации, полученной с камеры, с точностью 150 метров определяется местоположение очага пожара, которое наносится на карту и о пожаре мгновенно информируют региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, лесничества, филиалы ОГАУ «Лесхоз Иркутской области». Операторы и руководители видят обстановку в лесном массиве со своих стационарных компьютеров, ноутбуков или планшетов.

На первом этапе проекта видеокамеры размещены в Братском и Нижнеилимском районах. В дальнейшем видеокамеры будут установлены еще на 50-ти точках Приангарья, в частности Усольском, Ангарском, Черемховском, Илимском и других районах.

Видеонаблюдение будет действовать в течение всего пожароопасного периода. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве.

«Лесные пожары представляют большую опасность для сохранности тайги в Иркутской области. Система видеонаблюдения и мониторинга лесных пожаров — еще один эффективный способ борьбы за сохранение уникального лесного фонда в нашем регионе. Современные технологи могут собирать информацию от «умных» устройств, расположенных в потенциально опасных местах. Информацию от этих датчиков можно использовать до, во время и после инцидентов. Это дает возможность оперативно среагировать, а также определить самый быстрый маршрут к месту возгорания», — прокомментировал директор филиала ПАО "МТС" в Иркутской области Владислав Божеев.

«Сохранность тайги имеет огромное значение для сохранения экологического равновесия всей Восточной Сибири. И к счастью, сегодня помочь ее сохранить возможно с помощью современных цифровых технологий. Система видеонаблюдения и мониторинга лесных пожаров — еще один эффективный способ борьбы за сохранение уникального лесного фонда в Иркутской области. Камеры, установленные на антенно-мачтовых сооружениях компании МТС, обеспечивают обзор лесных массивов, а защищенный канал передачи данных — возможность моментально получать информацию о ситуации в лесах в круглосуточном режиме, что существенно поможет мониторингу лесных пожаров и ускорит процесс реагирования на инцидент», – добавил директор ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» Максим Панченко.

В рамках данного проекта, второй очередью, в пяти районах Иркутской области на инфраструктуре компании будет размещено видеооборудование с целью развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».