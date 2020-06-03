Редактор «Независимой газеты» высказался о необходимости господдержки алюминиевой отрасли

По мнению редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова, включение в список системообразующих предприятий одного РУСАЛа является серьезным недочетом правительства. Этого явно недостаточно для поддержки в условиях рецессии. Он считает, что поддержка алюминиевой промышленности должна рассматриваться как приоритет государственной политики. Причем помощь должна оказываться не только самим предприятиям отрасли, но и потребителям алюминия.

– Сокращение производства в алюминиевой промышленности быстро приведет к падению производства в целом ряде смежных отраслей-поставщиков, способствуя распространению кризисных явлений.

Производство алюминия – это длинная цепочка с включением большого числа крупных предприятий – от добычи сырья и глиноземных производств до алюминиевых заводов, литейных комплексов и конечных производств (фольги, автомобильных дисков, упаковочных материалов и т.д.).

При этом если в список системообразующих предприятий включена лишь одна компания РУСАЛ, то важно понимать, что сегодня это 8 алюминиевых заводов, 3 глиноземных завода, 2 бокситовых и 1 нефелиновый рудник, 3 фольгопрокатных завода, 2 кремниевых завода и 2 завода по производству колес по территории всей страны.

Алюминиевые заводы – крупные работодатели в регионах своего присутствия, и прекращение их деятельности вызовет серьезную социальную напряженность. Заработная плата на заводах, как правило, превышает среднюю по городу и региону в целом. Например, на ИркАЗе, расположенном в городе Шелехов Иркутской области, зарплата в среднем составляет 53 тыс. руб. при средней зарплате 43 тыс. руб. по городу и 45 тыс. руб. по региону. Кроме того, местная экономика в таких регионах (смежные производства, подрядные организации, сфера услуг – транспорт, общепит, торговля, социальная сфера), как правило, тесно связана с градообразующим предприятием. Поэтому по принципу домино приостановка работы завода приведет к высвобождению занятых и снижению доходов работников в смежных и обслуживающих организациях.

Наиболее существенные потери среди смежных отраслей затронут один из ключевых для российской экономики секторов – энергетику. Поддержка алюминиевой промышленности должна рассматриваться как приоритет государственной политики. Причем помощь должна оказываться не только самим предприятиям отрасли, но и потребителям алюминия.

На мой взгляд, правительству необходимо рассмотреть различные варианты поддержки отрасли, имея в виду осуществление всех типов действий государства в аналогичных условиях, включая пополнение запасов. Хочу еще раз повторить логику своего подхода к проблеме. Кризис глобализации – экономический национализм/эгоизм – использование санкций как рычага давления на решения отдельных стран – необходимость самостоятельно развивать стратегически важные отрасли как основу суверенитета и обороноспособности – сохранение для этих целей потенциала лучших конкурентоспособных компаний и отраслей, – говорит Константин Ремчуков.