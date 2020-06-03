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Цена на нефть марки Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

3 июня 2020

Обвал котировок произошел 6 марта, сообщают РИА Новости.

По состоянию на 03.44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI по состоянию на 03.46 мск дорожали на 1,96%, до 37,53 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать предстоящее заседание стран сделки ОПЕК+. По данным СМИ, организация рассматривает возможность продлить действующее сокращение добычи нефти на один-три месяца.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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