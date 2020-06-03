Горячая линия по выплатам на детей от 3 до 7 лет начала работать в Иркутской области

Телефон для приема обращений - 8 (914) 871-23-11. Звонки от жителей региона принимаются по рабочим дням с 9:00 до 18:00, сообщают в областной администрации.

Перечисление денежных пособий началось 1 июня. По информации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за сутки выплаты на общую сумму 539 млн рублей получили родители 16-ти тысяч детей.

Всего же такое пособие в 2020 году будут получать около 70-ти тысяч детей.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или же напрямую в управление социальной защиты по электронной почте. Дополнительно никаких документов предоставлять не нужно. Назначение и перечисление пособий происходит по мере окончания проверки указанных родителями сведений.

Размер пособия на одного ребенка составляет 5979 рублей. Предоставляется оно за весь прошедший период либо с 1 января текущего года, либо с момента достижения ребенком возраста 3 лет.