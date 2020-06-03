«Официально – 2, реально – 10 млн человек потеряли работу». Основатель SuperJob о безработице

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров рассказал об уровне безработицы и восстановлении малого бизнеса. По его мнению, режим ограничений нанес тяжелый удар по благосостоянию граждан, многим из которых будет тяжело быстро найти себе работу после окончания самоизоляции.

«Официально у нас около 2 млн безработных. Но это неполная картина. Во-первых, не все после потери работы идут регистрироваться на биржу труда, так как особого смысла для многих в этом нет. Вторая причина – из-за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Сейчас они выйдут из изоляции – и мы сразу увидим рост безработицы. Реальное число безработных раз в 5–6 выше. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 млн человек. К осени цифра может вырасти до 20 миллионов», – заявил Захаров.

Он также обратил внимание на то, что удаленная работа со временем спровоцирует не только отказ от больших офисов и развитие коворкингов за пределами центра, но и даст толчок к бурному росту малого бизнеса в спальных районах.

«Я в ближайшие месяцы прогнозирую бурный рост малого бизнеса в спальных районах на фоне того, что многие люди теперь работают из дома. В спальных районах появятся те объекты малого бизнеса, которых там раньше не было. То есть для малого бизнеса краткосрочный прогноз – катастрофический: кто-то умрет, кто-то – даже физически, так как возможны самоубийства среди тех, кто не сможет расплатиться по долгам. Но года через два мы увидим полноценный всплеск малого бизнеса в спальных районах», – подчеркнул основатель SuperJob.