В Иркутске за один день коронавирусом заболели 82 человека

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня. Из 138 новых случаев заражения большая часть - 82 человека - зафиксирована в Иркутске. Вклад в негативную статистику также внесли Усть-Кут, где 16 новых случаев, и Иркутский район – 15 случаев.

В Иркутске находится самый крупный очаг коронавирсной инфекции в регионе. За период эпидемии подтверждены 983 случая: большая часть заразились через контакты внутри региона – это 548 человек, 68 – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 64 вахтовика, 24 прибыли из других районов, 269 выздоровели. Сегодня зафиксированы две смерти от COVID-19. Всего в Иркутске скончался 21 человек: девять (+2) - от COVID-19, 12 – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Прирост новых случав заражения остается в регионе на высоком уровне – 6% в день. Как заявила и.о. заместителя председателя Правительства Приангарья Валентина Вобликова, 81% болеют бессимптомно.

На 3 июня в регионе зарегистрировано 2447 случаев коронавируса.