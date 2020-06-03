Прокуратура не нашла загрязнений в сухпайках «Марковской СОШ»

Прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» провели проверку в МОУ ИРМО «Марковская СОШ», сообщают в прокуратуре.

Установлено, что 15 апреля 2020 года между МОУ ИРМО «Марковская СОШ» и индивидуальным предпринимателем были заключены четыре муниципальных контракта на поставку наборов продуктов питания обучающимся.

По результатам трёхкратного лабораторного исследования печенья, отобранного у поставщика на пищеблоке в школе, у родителя учащегося, который сообщил об отравлении острой кишечной инфекцией, у родителя, сообщившего о наличии червей в продуктовом наборе, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не обнаружены, зараженность и загрязненность вредителями не обнаружена.

Между тем, в ходе выездной проверки выявлено неудовлетворительное состояние помещений столовой и пищеблока. В связи с чем прокуратура района индивидуальному предпринимателю внесла представление об устранении нарушений. В адрес директора образовательного учреждения направлена информация с требованием о расторжении с предпринимателем договора безвозмездного пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности в связи с неисполнением ссудополучателем санитарных правил.