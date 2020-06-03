Сбербанк доставил в Иркутске первую ипотеку на дом

Байкальский банк Сбербанка выдал первый ипотечный кредит на дому. Сделку в Иркутске оформили сотрудники Иркутского отделения № 8586 Сбербанка совместно с партнером-застройщиком ООО «СЗ «Атлант-2».

С помощью новой услуги банка клиент может приобрести квартиру в новостройке не выходя из дома, даже в условиях режима всеобщей самоизоляции. Дистанционные сервисы «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов» после оформления онлайн-заявки на жилищный кредит позволяют покупателю оперативно направить документы на регистрацию сделки без посещения МФЦ и Росреестра, а также провести расчеты с продавцом жилья. Финальная процедура - подписание документов по оформлению покупки недвижимости, ранее требовала обязательное личное присутствие заемщика в отделении банка. Сбербанк решил эту проблему, организовав выезд сотрудника к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде. При чем прибывает сотрудник банка на дом к клиенту при полном обеспечении средствами индивидуальной защиты. Именно такая сделка сегодня состоялась в Иркутске.

Михаил Боржонов, покупатель квартиры в ЖК «Новые горизонты» (г. Иркутск, ул. Пушкина):

«Подписать необходимые документы не выходя из дома мне предложил менеджер Сбербанка, он же дистанционно подготовил сделку с застройщиком. Застройщик подтвердил, что т.н. «удаленное» оформление ипотеки возможно, я был приятно удивлён и согласился на новый формат получения кредита В назначенное время ко мне домой, с пакетом документов, подъехал менеджер банка, специалист была в маске, перчатках, обеспечена антисептиками. Это действительно очень удобно, кроме того, моя ипотечная сделка была оформлена под низкий процент, всего 6,1%, так что на личном примере могу смело сказать - ипотека без визита в банк – это реально, буду всем советовать».

Михаил Зубков, руководитель отдела продаж ООО «СЗ «Атлант-2»:

«Цифровые сервисы сегодня очень актуальны, наши клиенты активно ими пользуются – это и онлайн-бронирование понравившейся квартиры в новостройке, и электронная регистрация заявки, и сервис безопасных расчётов при покупке от ДомКлик. И мы очень рады, что благодаря сотрудничеству со Сбербанком, можем предоставлять своим клиентам еще один удобный и своевременный сервис- оформление ипотеки на дому».

Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы люди могли решать жилищный вопрос даже в условиях ограничительных режимов, действующих пока на территории регионов. И мы понимаем, как максимально безопасно, оперативно и с привлечением всех необходимых ресурсов помочь клиенту в решении его жизненной задачи. Сотрудники, которые приедут домой к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты и должным образом проинструктированы. Подчеркну, что остальные аспекты ипотеки — выбор объекта недвижимости, подача заявки, обслуживание кредита и прочее — не требуют офлайн-встреч и без проблем реализуются дистанционно на портале "ДомКлик».