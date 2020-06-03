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В Иркутском и Шелеховском районах пресечена попытка регистрации четырех домов по поддельным документам

3 июня 2020

Обращения о постановке на кадастровый учёт и регистрацию прав на два жилых дома в поселке Горный и деревне Жердовка Иркутского района поступили в Росреестр в апреле, сообщают в ведомстве.

При проведении правовой экспертизы у государственного регистратора прав Управления Росреестра по Иркутской области возникли сомнения в достоверности сведений, которые указаны в представленных документах на недвижимость.

В ответ на запрос ведомства органы технической инвентаризации сообщили, что указанные жилые дома не проходили процедуру технической инвентаризации. Технические паспорта, на основе которых готовились документы для кадастрового учета, на эти жилые дома не выдавались.

В мае аналогичные факты фальсификации технических паспортов выявлены при проведении правовой экспертизы документов на два жилых дома в сёлах Урик Иркутского района и Баклаши Шелеховского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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