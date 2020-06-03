В Иркутской области начали ремонтировать дороги к школам и детским садам

Работы проведут на 28 участках в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Шелехове, сообщают в областной администрации.

Общая протяженность участков составляет 31,5 км. На них отремонтируют дорожное полотно, установят новые знаки, обустроят пешеходные переходы. Подрядные организации вышли на объекты в первой декаде мая. Уже выполнены подготовительные работы – демонтаж бордюрного камня, фрезерование асфальтобетонного покрытия.

В Шелехове приводят в порядок участки дорог, ведущие к пяти дошкольным учреждениям, гимназии, лицею № 3, детскому дому и клубу «Юность». На улицах Ленина, Энергетиков, Орловских Комсомольцев установят металлические пешеходные ограждения, «лежачие полицейские». По улице Ленина будет решена проблема освещения.

В Ангарске работы идут на участках улиц Оречкина, Енисейской, 50 лет ВЛКСМ, Иркутской, Мира, Восточной и Блудова. По ним можно попасть в детский сад № 90, три школы, детскую школу искусств, колледж экономики, сервиса и туризма, профессиональный лицей, а также к строящемуся детскому саду в 22 микрорайоне.

Девять объектов ремонта находятся в Усолье-Сибирском. Там безопаснее станет на улице Серегина, по которой проходит путь к детскому садику и трём школам: после ремонта она станет шире. Также работы идут на участках улиц Богдана Хмельницкого, Шевченко, Толбухина, Куйбышева, Стопани, Сеченова, Коростова и Ватутина. Они ведут к пяти школам, семи детским садам, гимназии № 1 и к дому детского творчества.

В Иркутске на всем протяжении будет отремонтирована ул. Желябова, где расположены Дом детского и юношеского творчества и областная музыкальная школа. В порядок приведут отрезки улиц Сибирских Партизан, Четвертой Железнодорожной, Красноказачьей, Ядринцева, Депутатской, Безбокова, Сурнова. Длина самого большого ремонтируемого участка составляет 2,3 км - это ул. Вампилова, которая ведет к школе № 35.