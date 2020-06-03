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В Иркутской области отменили цифровые пропуска для въезда в регион

3 июня 2020

В Иркутской области отменены цифровые пропуска для въезда на территорию региона и выезда с нее. Игорь Кобзев подписал изменения в Указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности», согласно которым гражданам не нужно оформлять цифровые пропуска для въезда на территорию Приангарья и выезда с нее.

Также в регионе на автомобильных дорогах федерального значения упраздняются дополнительные посты. Ранее они были организованы для информирования граждан и органов власти и проверки цифровых пропусков в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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