В Иркутской области отменили цифровые пропуска для въезда в регион

В Иркутской области отменены цифровые пропуска для въезда на территорию региона и выезда с нее. Игорь Кобзев подписал изменения в Указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности», согласно которым гражданам не нужно оформлять цифровые пропуска для въезда на территорию Приангарья и выезда с нее.

Также в регионе на автомобильных дорогах федерального значения упраздняются дополнительные посты. Ранее они были организованы для информирования граждан и органов власти и проверки цифровых пропусков в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.