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В Иркутске проводят конкурс красоты среди докторов

3 июня 2020

Голосование за «Самого красивого доктора Иркутска – 2020» проходит в областном центре. Конкурс проводится уже во второй раз по инициативе редакции газеты «Иркутск» и при поддержке администрации города, сообщают в городской мэрии.

Проголосовать за участников проекта можно один раз в сутки на сайте irkutskinform.ru. Итоги будут подведены 17 июня. Помимо главного победителя, по результатам голосования определят финалистов в следующих номинациях:

  • «Самый красивый главный врач»,
  • «Самая красивая медсестра»,
  • «Самая красивая семейная пара врачей»,
  • «Самый красивый администратор»,
  • «Самая красивая клиника»,
  • «Выбор редакции».

Награждение состоится 19 июня, накануне Дня медицинского работника. Все финалисты получат ценные подарки от партнеров конкурса и газеты «Иркутск».

На звание «Самого красивого доктора» претендуют 108 сотрудников медицинских учреждений Иркутска и Иркутской области. Это врачи ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница», ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница», ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр», областного Перинатального центра, факультетских клиник ИГМУ, МНТК «Микрохирургия глаза».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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