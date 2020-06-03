В Иркутске проводят конкурс красоты среди докторов

Голосование за «Самого красивого доктора Иркутска – 2020» проходит в областном центре. Конкурс проводится уже во второй раз по инициативе редакции газеты «Иркутск» и при поддержке администрации города, сообщают в городской мэрии.
Проголосовать за участников проекта можно один раз в сутки на сайте irkutskinform.ru. Итоги будут подведены 17 июня. Помимо главного победителя, по результатам голосования определят финалистов в следующих номинациях:
- «Самый красивый главный врач»,
- «Самая красивая медсестра»,
- «Самая красивая семейная пара врачей»,
- «Самый красивый администратор»,
- «Самая красивая клиника»,
- «Выбор редакции».
Награждение состоится 19 июня, накануне Дня медицинского работника. Все финалисты получат ценные подарки от партнеров конкурса и газеты «Иркутск».
На звание «Самого красивого доктора» претендуют 108 сотрудников медицинских учреждений Иркутска и Иркутской области. Это врачи ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница», ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница», ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр», областного Перинатального центра, факультетских клиник ИГМУ, МНТК «Микрохирургия глаза».