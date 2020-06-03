В Иркутске проводят конкурс красоты среди докторов

Голосование за «Самого красивого доктора Иркутска – 2020» проходит в областном центре. Конкурс проводится уже во второй раз по инициативе редакции газеты «Иркутск» и при поддержке администрации города, сообщают в городской мэрии.

Проголосовать за участников проекта можно один раз в сутки на сайте irkutskinform.ru. Итоги будут подведены 17 июня. Помимо главного победителя, по результатам голосования определят финалистов в следующих номинациях:

«Самый красивый главный врач»,

«Самая красивая медсестра»,

«Самая красивая семейная пара врачей»,

«Самый красивый администратор»,

«Самая красивая клиника»,

«Выбор редакции».

Награждение состоится 19 июня, накануне Дня медицинского работника. Все финалисты получат ценные подарки от партнеров конкурса и газеты «Иркутск».

На звание «Самого красивого доктора» претендуют 108 сотрудников медицинских учреждений Иркутска и Иркутской области. Это врачи ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница», ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница», ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр», областного Перинатального центра, факультетских клиник ИГМУ, МНТК «Микрохирургия глаза».