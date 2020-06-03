Иркутская область ввела 14-дневный карантин для пассажиров из Москвы и Республики Саха (Якутия)

Глава Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области.

Так, граждане, прибывшие в аэропорты Иркутска и Братска из Москвы, Республики Саха (Якутия) и зарубежных стран, должны выполнить требования по изоляции на 14 дней. В домашних условиях - для проживающих на территории Иркутской области, а также жителей других регионов России, прибывших для нахождения на территории Приангарья. При этом человек должен жить в отдельном помещении, исключающем контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции. Если условий для самоизоляции нет, возможна изоляция в обсерваторе.

Транзитные авиапассажиры, которые находятся в Иркутской области более трех часов с момента прибытия, должны помещаться в обсерваторы (на срок нахождения на территории нашего региона, но не более 14 дней со дня прилета).

На 3 июня в регионе зарегистрировано 2447 случаев коронавируса. Суточный прирост находится на очень высоком уровне - 6%.