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В апреле объем микрозаймов в Иркутской области сократился на 2,9%

3 июня 2020

Если в мае его объем составлял 6 883 рубля, то в апреле средняя сумма микрозайма в Приангарье составила 6 681 рублей.

В апреле 2020 года средний размер микрозайма в РФ сократился до минимума за последний год - 7,65 тыс. рублей. В апреле он снизился на 5,3% по сравнению с мартом.

По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2020 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) снизился на 5,3% по сравнению с мартом 2020 года и составил 7,65 тыс. руб. (в марте 2020 года – 8,08 тыс. руб.). При этом в апреле данный показатель продемонстрировал минимальное значение за прошедший год. 

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в апреле 2020 году был зафиксирован в:

  • Москве (9,6 тыс. руб.), 
  • Ростовской области (8,7 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (8,7 тыс. руб.), 
  • Московской области (8,6 тыс. руб.) и
  • Ставропольском крае (8,3 тыс. руб.). 

В то же время самый маленький средний размер микрозайма в топ-30 регионов по объему выданных займов был отмечен в:

  • Кемеровской области (5,8 тыс. руб.), 
  • Удмуртской Республике (6,6 тыс. руб.), 
  • Алтайском крае (6,6 тыс. руб.), 
  • Иркутской области (6,7 тыс. руб.), а также в 
  • Приморском крае (6,8 тыс. руб.).  

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 «Падение» выдачи микрозаймов в апреле по сравнению с мартом оказалось не столь «глубоким», как в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако, это тоже серьезное сокращение и на восстановление рынку PDL-займов потребуется некоторое время. При этом, на наш взгляд, снижение среднего чека микрозайма во многом обусловлено тем, что граждане стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. Иными словами, сейчас граждане стараются ограничивать потребление и более осторожно относиться к принятию не себя новых долговых обязательств. Тем более таких краткосрочных и «дорогих», какими являются микрозаймы». 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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