Новости

Только 10% компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в этом году

3 июня 2020

Сервис Работа.ру и портал «Рамблер» выяснили, планируют ли работодатели повышать зарплаты сотрудников в этом году, ожидают ли прибавок работники российских компаний, и в каких профессиях можно получать достойный доход.

Только 10% представителей компаний отметили, что в этом году планируют повысить доход сотрудников. Среди сотрудников повышения зарплаты ожидают только 5% опрошенных. 2% рассчитывают увеличить доход с помощью подработки. 44% надеются на то, что после карантина им удастся сохранить текущий уровень заработка, а 49% уверены в падении дохода.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Кобзев: Медикам, работающим с коронавирусом, будет присвоен специальный правовой статус
Потери бюджета Иркутской области в 2020 году могут составить 20 млрд рублей
Для компаний, работающих с вахтовиками, изменили правила работы в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании