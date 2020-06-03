Только 10% компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в этом году

Сервис Работа.ру и портал «Рамблер» выяснили, планируют ли работодатели повышать зарплаты сотрудников в этом году, ожидают ли прибавок работники российских компаний, и в каких профессиях можно получать достойный доход.

Только 10% представителей компаний отметили, что в этом году планируют повысить доход сотрудников. Среди сотрудников повышения зарплаты ожидают только 5% опрошенных. 2% рассчитывают увеличить доход с помощью подработки. 44% надеются на то, что после карантина им удастся сохранить текущий уровень заработка, а 49% уверены в падении дохода.