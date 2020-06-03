На директора гостиницы «Узоры» завели дело за несоблюдение норм пожарной безопасности

Установлено, что отсутствовали планы эвакуации в каждом номере гостиницы, отсутствовали перила на путях эвакуации, руководителем гостиницы не пройдено обучение по программе «пожарно-технический минимум», сообщают в прокуратуре области.

Прокурор района внес директору гостиницы представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

Кроме того, прокуратурой района в отношении директора гостиницы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушения требований пожарной безопасности). Постановлением государственного инспектора города Иркутск по пожарному надзору директор признан виновным. С учетом безотлагательного устранения выявленных нарушений и признания вины, ему назначено наказание в виде предупреждения.