Райффайзенбанк запустил полностью удаленный онбординг новых корпоративных клиентов

Компании из сегментов крупного и среднего бизнеса могут пройти процедуру онбординга в Райффайзенбанке, включающую подачу сведений о юридическом лице и их проверку на стороне банка, полностью в удаленном режиме.

Для этого юридическому лицу достаточно заполнить онлайн анкету на сайте и отправить в банк. Подавать анкету в бумажном виде больше не потребуется.

Банк самостоятельно подгрузит информацию о компании из открытых источников по ИНН для рассмотрения заявки. Процесс заполнения на стороне клиента и обработка анкеты банком в большинстве случаев займет не более получаса.

Сейчас сервис доступен для юридических лиц, являющимся резидентами РФ.

«Один из элементов продуктовой стратегии корпоративного сегмента Райффайзенбанка заключается в том, чтобы вывести удаленные каналы взаимодействия с клиентом на качественно новый уровень. Новый сервис удаленного онбординга юридических лиц значительно увеличит скорость заполнения анкеты и обработки заявки на стороне банка. Таким образом, наши цифровые сервисы обеспечат простой и быстрый доступ к финансовым продуктам и услугам широкому кругу крупных и средних компаний», - сказала Мария Девятилова, руководитель отдела клиентского обслуживания корпоративного сегмента Райффайзенбанка.