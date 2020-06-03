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Покупки автомобилей юрлицами упали на 12%

3 июня 2020

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что за 4 месяца 2020 года юридические лица в России приобрели 60 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем в январе – апреле 2019 года.

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Как отмечают эксперты агентства, рост объемов корпоративных продаж, который был зафиксирован в 1 квартале, сменился падением – вследствие апрельского «провала» (-59% до 9,1 тыс. шт.). 

В модельной структуре лидерство принадлежит Volkswagen Polo. Этот седан за 4 месяца разошелся тиражом в 4,1 тыс. экземпляров (+13%). Следом идет универсал LADA Largus, объем покупок которого юрлицами составил 3,1 тыс. единиц (-17%). Третью строчку заняла модель Toyota Camry с результатом 2,5 тыс. штук (-24%). Замыкают пятерку лидеров Nissan Qashqai (2,3 тыс. шт., +173%) и LADA Granta (2,2 тыс. шт., +58%).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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