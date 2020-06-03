Иркутянам предлагают поучаствовать в проекте «Образы войны»​​

Онлайн-проект создан на основе уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Проект приурочен к 75-летию Победы, сообщают в городской мэрии.

На сегодня в электронной базе образывойны.рф размещено более 2000 фотографий. Для посетителей портала предусмотрена возможность самостоятельно загружать фотографии из личных архивов. Таким образом, каждый может внести свой вклад в сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Отсканированные фотографии выкладываются в свободный некоммерческий доступ. На сайте можно найти изображения по различным критериям – с учетом времени, персоналий, сражений. Также впервые на ресурсе размещено наиболее широкое собрание работ фронтовых фотокорреспондентов Евгения Халдея, Бориса Кудоярова, Эммануила Евзерихина, Ивана Шагина, Якова Халипова и многих других.​