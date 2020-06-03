В Приангарье обновляют лесопожарную технику

Они приобретены в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», сообщают в областной администрации.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев передал филиалам регионального лесхоза и Иркутской базе авиационной охраны лесов девять новых специализированных автомобилей: четыре тягача КамАЗ 53504-50, два полноприводных ГАЗ-33088 Садко с дополнительным оборудованием, автоцистерну ГАЗ, два вахтовых автобуса НЕФАЗ-42111-24.

Полученные автомобили заступят на боевое дежурство в Братском, Черемховском, Северном, Казачинско-Ленском филиалах АУ «Лесхоз Иркутской области», а также на вахту в Региональном лесопожарном центре и парашютно-десантной пожарной службе.

Всего в текущем году по проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для Иркутской области будет приобретено 40 единиц лесопожарной техники. На это из федерального бюджета региону выделено 139,4 млн рублей. С учетом сегодняшней партии закуплена уже 21 единица.