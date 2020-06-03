Потери бюджета Иркутской области в 2020 году могут составить 20 млрд рублей

Глава Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу увеличить доходы областного бюджета за пять лет на 30%, до 250 миллиардов рублей. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 3 июня, в режиме видеосвязи с редакциями региональных и филиалами федеральных СМИ.

– Предварительно потери консолидированного бюджета в этом году в связи с коронавирусом оцениваются в 20 миллиардов рублей. Это десятая часть наших доходов. Но мы трезво оцениваем свои силы и ставим реалистичную задачу, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, планируемые доходы областного бюджета на 2020 год с учетом майской корректировки, утверждены в объеме 191,2 млрд рублей.

ФНС Иркусткой области сообщила, что объем доходов бюджета Иркутской области в январе-апреле 2020 года сократился на 2,3 млрд рублей и составил 54 млрд рублей.