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В Иркутске прокуратура пресекла нахождение подростков на крыше СК «Байкал-Арена»

3 июня 2020

Вмешательство прокуратуры Октябрьского района г. Иркутска позволило пресечь факты бесконтрольного нахождения подростков на крыше спортивного комплекса.

Прокуратура путем проведения мониторинга сети «Интернет» выяснила, что на крыше спортивного комплекса «Байкал-Арена» находились 5 подростков. Несовершеннолетние попали туда путем свободного доступа, что говорит о непринятии образовательным учреждением комплекса мер по обеспечению безопасности объекта.

Прокурор Октябрьского района Иркутска незамедлительно внес руководителю ФГБУ ПОО «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутск» представление, в рамках которого образовательным учреждением приняты безотлагательные меры по снятию подростков с крыши и передаче их законным представителям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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