В Иркутске прокуратура пресекла нахождение подростков на крыше СК «Байкал-Арена»

Вмешательство прокуратуры Октябрьского района г. Иркутска позволило пресечь факты бесконтрольного нахождения подростков на крыше спортивного комплекса.

Прокуратура путем проведения мониторинга сети «Интернет» выяснила, что на крыше спортивного комплекса «Байкал-Арена» находились 5 подростков. Несовершеннолетние попали туда путем свободного доступа, что говорит о непринятии образовательным учреждением комплекса мер по обеспечению безопасности объекта.

Прокурор Октябрьского района Иркутска незамедлительно внес руководителю ФГБУ ПОО «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутск» представление, в рамках которого образовательным учреждением приняты безотлагательные меры по снятию подростков с крыши и передаче их законным представителям.