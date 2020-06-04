Главный эпидемиолог Швеции признал, что в стране от COVID-19 погибло слишком много людей

Власти Швеции должны были принять более жесткие меры в борьбе с вирусом, нынешняя политика правительства привела к чрезмерному количеству смертей, сказал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Шведское радио».

«Если бы столкнулись с той же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, думаю, что нам стоило бы сделать нечто среднее между тем, что было сделано в Швеции и в остальном мире», — сказал Тегнелл.



Он признал, что число смертей от COVID-19 в Швеции оказалось слишком велико и принятые в стране меры могли бы быть лучше. Проблема, по словам Тегнелла, в том, что не ясно, какие именно изменения сделали бы их более эффективными, так как в других странах вводили одновременно разные меры, призванные остановить пандемию, и что именно в итоге сработало, а что оказалось бесполезным, сказать пока трудно.



В конце апреля в интервью телеканалу SVT Тегнелл заявил, что ошибкой шведских властей стало, в частности, то, что с самого начала не сконцентрировали усилия на защите пожилых людей от SARS-CoV-2 и не уделили особого внимания домам престарелых.