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Главный эпидемиолог Швеции признал, что в стране от COVID-19 погибло слишком много людей

4 июня 2020

Власти Швеции должны были принять более жесткие меры в борьбе с вирусом, нынешняя политика правительства привела к чрезмерному количеству смертей, сказал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Шведское радио».

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«Если бы столкнулись с той же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, думаю, что нам стоило бы сделать нечто среднее между тем, что было сделано в Швеции и в остальном мире», — сказал Тегнелл.

Он признал, что число смертей от COVID-19 в Швеции оказалось слишком велико и принятые в стране меры могли бы быть лучше. Проблема, по словам Тегнелла, в том, что не ясно, какие именно изменения сделали бы их более эффективными, так как в других странах вводили одновременно разные меры, призванные остановить пандемию, и что именно в итоге сработало, а что оказалось бесполезным, сказать пока трудно.

В конце апреля в интервью телеканалу SVT Тегнелл заявил, что ошибкой шведских властей стало, в частности, то, что с самого начала не сконцентрировали усилия на защите пожилых людей от SARS-CoV-2 и не уделили особого внимания домам престарелых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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