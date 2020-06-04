«СА Пластик» поучаствует в конкурсе на получение знака «Сделано в Приангарье»

Предприятие производит пластиковые аксессуары и комплектующие из натурального каучука для автомобилей. Оно является единственным в России производителем зеркального пластика, сообщают в областной администрации.

В период пандемии коронавирусной инфекции предприятие освоило производство пластиковых защитных экранов. Мощность – около 30 тыс. штук в месяц. Часть из них безвозмездно передано в медучреждения Иркутской области.

- Я увидел на предприятии хороший научный потенциал в разработке продукции. Считаю, что такие производства достойны участвовать в конкурсе на получение знака «Сделано в Приангарье». Их продукцию мы будем продвигать на внутреннем и внешнем рынках. До 8 июня мы определим соответствующие номинации в промышленном и продовольственном секторах. Будет утвержден оргкомитет конкурса, который в конце года подведет итоги, – подытожил Игорь Кобзев.