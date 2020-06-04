Новости

«СА Пластик» поучаствует в конкурсе на получение знака «Сделано в Приангарье»

4 июня 2020

Предприятие производит пластиковые аксессуары и комплектующие из натурального каучука для автомобилей. Оно является единственным в России производителем зеркального пластика, сообщают в областной администрации.

В период пандемии коронавирусной инфекции предприятие освоило производство пластиковых защитных экранов. Мощность – около 30 тыс. штук в месяц. Часть из них безвозмездно передано в медучреждения Иркутской области. 

- Я увидел на предприятии хороший научный потенциал в разработке продукции. Считаю, что такие производства достойны участвовать в конкурсе на получение знака «Сделано в Приангарье». Их продукцию мы будем продвигать на внутреннем и внешнем рынках. До 8 июня мы определим соответствующие номинации в промышленном и продовольственном секторах. Будет утвержден оргкомитет конкурса, который в конце года подведет итоги, – подытожил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Ресторанному бизнесу рубят «хвост» по частям. Какой общепит мы получим после пандемии коронавируса?
Главный эпидемиолог Швеции признал, что в стране от COVID-19 погибло слишком много людей
Кобзев: Медикам, работающим с коронавирусом, будет присвоен специальный правовой статус
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании