С 12 июня «ИрАэро» возобновляет полёты Иркутск – Сочи

Рейсы на самолётах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться дважды в неделю по средам и пятницам с технической посадкой в Барнауле, сообщают в пресс-службе перевозчика.

Цена билета в одну сторону по субсидируемым тарифам – 6800 рублей, по коммерческому тарифу – от 12 735 рублей.

– На каждом рейсе запланировано 28 субсидируемых билетов, приобрести их можно в кассах или у нас в офисе в Иркутске по адресу переулок МОПРа, 3а, – прокомментировал открытие рейсов Николай Бессонов, пресс-секретарь авиакомпании «ИрАэро». – Субсидируемые билеты будут на каждом рейсе вплоть до осени. Правом на приобретение билета по спецтарифу могут воспользоваться граждане Российской Федерации: в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо; сопровождающий ребенка-инвалида; инвалид с детства II или III группы; имеющий удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Билеты на рейсы Иркутск – Сочи (Адлер) – Иркутск уже в продаже. Справочная информация – по бесплатному номеру в России 8 (800) 707-49-96.