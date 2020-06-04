Почти половина работодателей сократили персонал и фонд оплаты труда

45% опрошенных работодателей заявили о том, что численность персонала в их компаниях сократилась. В апрельском опросе задавался аналогичный вопрос, однако тогда доля составила лишь 20%. Очевидно, май этого года стал не самым простым месяцем для российских компаний, сообщает служба исследований компании HeadHunter.

Однако увеличилась также и доля тех компаний, чьи представители заявили об увеличении штата: в апреле их было 3%, а сейчас — 14%.

В вопросе о планах по уменьшению или увеличению штата в ближайшие полгода в апреле было гораздо больше неопределённости в ответах, теперь же ответов о возможном увеличении численности сотрудников стало больше (35% против 21%). Те, кто планируют сокращение персонала в ближайшие месяцы, говорят об уменьшении численности в среднем на 16%. Те, кто планируют увеличение, подразумевают в среднем увеличение численности на 10%.

В 56% опрошенных компаний с началом текущего кризиса сократился Фонд оплаты труда: в среднем уменьшение произошло на 28%. В каждой десятой он увеличился, у каждой третьей — не изменился. «О планах по уменьшению ФОТ в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей (речь идёт об уменьшении в среднем на 18%), а об увеличении — 23% (речь об увеличении на 22%)».