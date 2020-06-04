3 варианта развития событий при ценах на нефть выше $40 за баррель

Цены на нефть Brent в среду, 3 июня, впервые с 16 марта превысили $40/барр. и достигли $40,50/барр. Однако тут же последовала коррекция – котировки августовских фьючерсов на североморский сорт опустились до $38,80/барр. Ключевым событием на мировом рынке энергоносителей является предстоящая встреча ОПЕК+. В преддверии события информационное поле традиционно наполняется разного рода слухами и инсайдами, которые приводят к повышенной волатильности цен, отмечают аналитики «Открытие Брокер» Оксана Лукичева и Михаил Шульгин. Они рассматривают три варианта развития собыйти в текущей ситуации:

— Так, слухи о том, что условия сокращения поставок в мае и июне могут быть продлены еще на несколько месяцев двигали цены на нефть вверх, как и слухи о том, что запланированная на следующую неделю встреча может быть перенесена на 4 июня. Однако после появилась информация о том, что Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали продление условий мая-июня на июль. Это не столь позитивно относительно предшествующих разговоров о продлении на 2, 3 месяца или даже до конца текущего года.

Основным фактором давления на нефть в среду стала новость о том, что уровень соответствия стран ОПЕК условиям сделки в мае составил 75%. Проштрафились Ирак и Нигерия, которые добывали выше установленного для них лимита. К выполнению предварительных договоренностей между РФ и Саудовской Аравией добавилось новое условие: страны, не выполнившие в мае условия сделки, должны взять на себя обязательства более глубокого сокращения поставок.

Считаем, что далее события могут развиваться по одному из следующих сценариев.

1. Группа ОПЕК+ договаривается ничего не менять и действовать по сценарию, который был оговорен в апреле. Первоначальные условия сделки предполагали, что с июля до конца 2020 г. сокращение будет не 9,7, а 7,7 млн б/д. При таком сценарии, как только решение будет озвучено официально, цены на нефть с высокой долей вероятности уйдут ниже $40/барр.

2. Группа ОПЕК+ договаривается, что сокращение добычи на 9,7 млн б/д продлевается на июль. По факту это означает, что добыча увеличится на 2 млн б/д с августа и до конца года. При таком сценарии цены на нефть могут проторговывать диапазон $40–45/барр. до середины или до конца июля. А дальше возрастает вероятность коррекции по факту устранения острой фазы дефицита поставок. На наш взгляд, это базовый сценарий.

3. Группа ОПЕК+ договаривается, что сокращение добычи на 9,7 млн б/д продлевается до конца года. При таком варианте цены на нефть могут превысить $50/барр. При этом страны-производители нефти вне ОПЕК+ могут резко увеличить объемы добычи нефти, на рынок с высокой вероятностью «потекут» накопленные запасы нефти. Однако мы оцениваем такой вариант развития событий, как маловероятный.

Не исключаем, что в нисходящей коррекции цен после достижения $40/барр. был и спекулятивный момент. Отметим, что котировки фьючерсов впервые с начала января стали выглядеть перекупленными, если судить по 14-дневному индикатору RSI. Этот факт мог стимулировать частичное сокращение длинных позиций.