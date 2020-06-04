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«Молодежка ОНФ» продолжает помогать жителям подтопленных территорий Иркутской области

4 июня 2020

Список тех, кому участники команды помогли добиться получения сертификатов на жилье, положенных выплат, проведения комиссий и выдачи заключений о состоянии домов продолжает расти, сообщают в областной администрации.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич отмечает: несмотря на то, что с момента наводнения прошел почти год, проблемы еще остаются, особенно в отдаленных населенных пунктах. В ближайшее время «Молодежка ОНФ» еще раз посетит пострадавшие деревни и села.

Специальные отряды, сформированные из числа участников всероссийской команды «Молодежка ОНФ», сразу после наводнения работали в подтопленных территориях Иркутской области. Ребята помогали жителям чинить заборы, восстанавливать надворные постройки, деревянные настилы, освобождать дома от испорченной мебели, откачивать ил из подполий.

Осенью бригады юридической помощи «Молодежки ОНФ» проводили в регионе масштабный мониторинг исполнения поручений Президента РФ по выплатам пострадавшим и проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной и гидрозащитной инфраструктуры. Была оказана адресная помощь одиноким пенсионерам, жителям с ограничениями здоровья, многодетным семьям в заготовке дров и обеспечении овощами. Всего было роздано около 48 тонн овощей (картофель, лук и морковь) и заготовлено более 770 кубометров дров.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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