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В Приангарье суточный прирост COVID-19 снизился до 4%

4 июня 2020

4  июня в Иркутской области темпы прироста новых случаев коронавируса к предыдущему дню снизились до 4%. До этого несколько дней показатель держался на уровне 6%. За последние сутки подтверждены 95 новых случаев коронавируса, из них 65 среди вахтовиков. Всего за период эпидемии - 2542 случая заражения.  

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Сегодня зафиксирована еще одна смерть среди заболевших COVID-19.  Таким образом, во время эпидемии в регионе скончались 27 человек: 13 от COVID-19, 14 от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, госпитализированы 1949 (+95 за последние сутки) человек, из них 150 (+1) из обсерваторов и 1104 (+65) вахтовиков, 566 (+70) человек выздоровели.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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