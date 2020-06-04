В Приангарье суточный прирост COVID-19 снизился до 4%

4 июня в Иркутской области темпы прироста новых случаев коронавируса к предыдущему дню снизились до 4%. До этого несколько дней показатель держался на уровне 6%. За последние сутки подтверждены 95 новых случаев коронавируса, из них 65 среди вахтовиков. Всего за период эпидемии - 2542 случая заражения.

Сегодня зафиксирована еще одна смерть среди заболевших COVID-19. Таким образом, во время эпидемии в регионе скончались 27 человек: 13 от COVID-19, 14 от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, госпитализированы 1949 (+95 за последние сутки) человек, из них 150 (+1) из обсерваторов и 1104 (+65) вахтовиков, 566 (+70) человек выздоровели.