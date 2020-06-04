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Определены границы Прибайкальского нацпарка на Ольхоне

4 июня 2020

Линии, отделяющие земли посёлков и деревень от земель особо охраняемой природной территории, были предложены ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» после выездных осмотров и замеров, проведённых специалистами по геоинформационным технологиям, сообщают в организации. 

Светлана Бабина, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по науке:

«Мы проехали по территориям всех посёлков и установили линию фактической застройки. Полученный рабочий вариант дважды дорабатывался. Были учтены все замечания, в том числе от  сотрудников муниципалитета и прокуратуры.  В границы населённых пунктов были включены  земельные участки для перспективного развития».

В целом, рассмотрение вопроса заняло более трёх часов. Депутаты Думы Хужирского муниципального образования проголосовали за то, чтобы принять предложенный проект границ к рассмотрению и доработать его на следующем – очередном или внеочередном, заседании.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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