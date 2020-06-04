Банк «Открытие»: женатые и замужние обращаются к врачам для онлайн-консультаций на самоизоляции чаще холостяков

Банк «Открытие» совместно со страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» во время режима самоизоляции запустил бесплатные медицинские консультации онлайн для своих клиентов. Чаще всего люди обращались за консультациями к терапевтам, неврологам и гастроэнтерологам.

Сервис телемедицины позволяет клиентам банка неограниченное число раз обращаться за онлайн-консультациями к практикующим врачам-терапевтам и узкопрофильным специалистам. Чуть более чем за месяц работы сервиса за медицинской онлайн-консультацией обратился каждый десятый из подключившихся к услуге.

Наиболее высоким спросом среди клиентов банка «Открытие» пользовались терапевт, невролог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог и оториноларинголог. На онлайн-приемы пульмонолога, несмотря на пандемию коронавируса, пришлось лишь 3% от общего числа консультаций.

Наибольший интерес к услуге телемедицины проявили женщины: представительниц прекрасного пола среди пользователей оказалось на 44% больше, чем мужчин. При этом мужчины оказались более активными пациентами и использовали сервис на 10% чаще, чем женщины. Любопытно, что, по наблюдению банка «Открытие», люди, состоящие в браке, в большей степени нуждались в медицинской помощи: среди клиентов, подключивших сервис телемедицины, пользователей со статусом «женат» / «замужем» оказалось на 30% больше, чем одиноких.

Более высокой популярностью программа пользовалась у клиентов в возрасте от 30 до 50 лет – их в общем числе «телепациентов» оказалось 57%. При этом клиенты в возрасте 65+ остаются приверженцами традиционных очных медицинских консультаций: доля пользователей сервиса этой возрастной категории составило лишь 5%.

Подавляющее большинство клиентов, воспользовавшихся сервисом, проживает в российских регионах. Только 36% подключившихся - жители городов с населением 1 млн. + (в т.ч. 13% из них – москвичи, и 7% - петербуржцы). Среди региональных клиентов наибольший интерес к программе проявили жители ХМАО, Новосибирской и Свердловской областей (16% пользователей).

«Телемедицина – это сервис, который предпочитают финансово активные люди, - отмечает Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие». - Большинство клиентов (67%) на момент подключения к услуге являлись пользователями сразу нескольких разных продуктов нашего банка (вкладов, карт, кредитов). Уверена, что спрос на услуги телемедицины останется стабильно высоким и после завершения режима самоизоляции: это удобно и позволяет людям экономить время и силы».

Сервис телемедицины позволяет клиентам, находящимся на самоизоляции, пройти курс необходимого лечения, не выходя из дома: получить консультацию по симптомам при ухудшении самочувствия, уточнить назначение медицинских препаратов и возможность использовать их аналоги, контролировать ход лечения и мониторить результаты анализов и т.д. Сервис также позволяет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, связанные с COVID-19 — узнать о профилактических мерах, оперативно проконсультироваться, чтобы уточнить симптомы и рекомендуемые действия при подозрении на заболевание. С более подробной информацией о сервисе телемедицины можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru/insurances/telemedicine_free.

Для клиентов банка «Открытие» сервис останется бесплатным в июне 2020 года. Для тех, кто уже подключился к телемедицине в мае, услуга будет продлена автоматически. Новые пользователи по-прежнему могут подключить сервис в интернет-банке или мобильном приложении