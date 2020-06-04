Венчурная компания Raiffeisen Bank International (RBI) впервые инвестировала в российский стартап Agro.Club

Elevator Ventures, корпоративная венчурная компания RBI, совместно с компанией Speedinvest инвестировали в российский стартап Agro.Club, цифровую сельскохозяйственную экосистему, которая вслед за Россией уже успешно начала свою деятельность в Северной Америке и планирует дальнейшее расширение на европейских рынках. Объем инвестиций составил в общей сложности 1,5 млн долларов США.

Elevator Ventures Beteiligungs GmbH (Elevator Ventures) и Speedinvest в посевном раунде финансирования инвестировали в российскую компанию Agro.Club, которая предлагает мобильное приложение и веб-сервис с широким набором инструментов, объединяющих в единую сеть всех участников аграрного рынка: с/х производителей, экспортеров и переработчиков зерна и поставщиков продукции, включая крупные международные корпорации и их дистрибьюторские сети. Экосистема включает в себя маркетплейс по урожаю, семенам, агрохимии и с/х технике, рыночную аналитику, а также раздел для открытого общения среди аграриев всей страны.

«На нас произвели впечатление глубокие знания отрасли руководителей компании Agro.Club. Мы считаем, что это очень хорошо вписывается в нашу долгую историю финансирования сельского хозяйства в RBI. Elevator Ventures готова поддержать рост Agro.Club на домашнем рынке и за рубежом», — сказал Томас Мухар (Thomas Muchar), управляющий директор Elevator Ventures.

В качестве первой страны Agro.Club выбрала именно Россию, ставшую за последние годы ключевым игроком на мировом продовольственном рынке. Тем более сельскохозяйственная отрасль страны продолжает активно развиваться и уже имеет емкость более 20 млрд долларов США.

«В Speedinvest мы рассматриваем сельское хозяйство как один из наиболее привлекательных рынков для внедрения финансовых услуг. Так как Россия — крупный сельскохозяйственный рынок, а Егор Кирин — вдохновляющий основатель компании, мы с первого дня с энтузиазмом восприняли эту возможность. Мы выстроили прочные отношения с командой Agro.Club за последние 9 месяцев и рады объединению усилий для того, чтобы сделать сельское хозяйство справедливым, прозрачным и устойчивым», — сказал Энрике Мартинес-Хаузман (Enrique Martinez-Hausmann), партнер Speedinvest.

Мобильное приложение Agro.Club расширяет возможности фермеров для повышения прибыли, предоставляя им прямой доступ ко всем основным игрокам рынка, при этом сопровождая все сделки гарантией платежа и качества товара, а также выстроенной логистикой.

За первые 18 месяцев с момента старта Agro.Club в России почти 20% всех с/х производителей установили приложение и стали участниками экосистемы. Более того, большинство основных экспортеров и переработчиков, таких, например, как Cargill, Агромаркет, или ЭФКО, уже начали использовать сервисы Agro.Club для эффективной закупки урожая напрямую у аграриев без лишних посредников и издержек. Ежемесячно более 2 млн тонн зерна выставляется на продажу хозяйствами со всей страны, и проводятся реальные сделки на сотни миллионов рублей с ростом более 50% от месяца к месяцу.

«Вопрос доверия между с/х производителем и, например, новым покупателем зерна часто бывает непростым, — говорит основатель и генеральный директор Agro.Club Егор Кирин. — Доставит ли аграрий товар вовремя и в должном качестве? Заплатит ли покупатель за зерно в полном объеме? Agro.Club в данном случае выступает организатором сделки и гарантом для обеих сторон, упрощая процесс проведения платежей, гарантируя качество и организуя логистику».

Новые ресурсы будут использованы для дальнейшего масштабирования на международных рынках. В первом квартале 2020 года компания успешно запустила бизнес в Северной Америке, где к команде Agro.Club уже присоединились такие ветераны индустрии, как Нейл Арбукл и Эрин Ромео, в прошлом руководители компаний Bayer, Monsanto, United Grain Growers в регионе.

Elevator Ventures тесно сотрудничает с акселератором Elevator Lab, который является самой большой программой по акселерации стартапов в Восточной Европе. Группа RBI инвестирует в успешных участников акселерационной программы и в дальнейшем развивает стратегическое партнерство с портфельными компаниями. В Райффайзенбанке в России с 2016 года существует своя программа инноваций — уникальный фреймворк работы с молодыми компаниями, которые предлагают инновационные, мало проверенные в деле технологии, сервисы или решения. Программа — это в том числе эффективный инструмент для российским стартапам, чтобы в выгодном свете презентовать интересные решения для Elevator Ventures.