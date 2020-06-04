70% российских компаний планируют полностью восстановить бизнес в этом году

Сервис Работа.ру выяснил, сколько российских компаний продолжали работу во время карантина и как долго бизнесу придется восстанавливаться.

54% представителей российских компаний отметили, что во время карантина им пришлось на время приостановить деятельность фирм. 23% компаний смогли трансформироваться и продолжить работу в онлайн-формате, столько же продолжали работу в обычном режиме.

Большинству компаний на восстановление требуется не более года. 17% компаний вообще не потребуется время на восстановление.

13% представителей российских компаний отметили, что они восстановят бизнес в ближайшие пару месяцев, 19% компаний уложатся в полгода. До года потребуется на перезапуск всех процессов 21% российского бизнеса. Более года восстанавливаться планирует каждая пятая российская компания. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что будут перезапускать бизнес около полутора лет или закроют его.