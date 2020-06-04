Байкал занял четвертое место среди самых популярных у россиян мест отдыха

По данным опроса, 76% россиян хотят в отпуск этим летом. Среди них только 14% опрошенных выбрали бы для летнего отпуска июнь. Желающих поехать в отпуск в июле уже намного больше – 41%, а в августе – 45%, сообщают аналитики сервиса Яндекс.Путешествия.

Если отпуск будет летом, 65% опрошенных хотели бы провести его в России, а 35% — за границей.

Самыми популярными направлениями у россиян, которые хотели бы отправиться за рубеж стали Турция, Испания, Италия, Греция и Кипр. Во второй пятёрке рейтинга – Таиланд, Черногория, Германия, Франция и Чехия.

32% мечтающих о зарубежном отпуске готовы поменять решение и запланировать отдых на российских курортах, если границы летом не откроют. Остальные 68% респондентов, которые хотят летом за рубеж, будут ждать открытия границ.

37% собираются куда-то поехать. Аналитики Яндекс.Путешествий составили топ российских направлений, которые наиболее популярны этим летом.

Топ-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 году:

Сочи и курорты Краснодарского края Крым Санкт-Петербург Байкал Алтай

63% ответили, что в этом году планируют провести отпуск дома или на даче (в своём доме в деревне). Те, кто не планирует никуда ехать, рассказали, чем вызвано такое решение. Главными причинами отказа от путешествий стали: неподходящая эпидемиологическая ситуация для поездок (34% опрошенных), нехватка денег (30%), ограничения из-за вируса (29%) — например, необходимость носить маску и перчатки, соблюдение дистанции, закрытые границы. Также опрошенные остаются дома этим летом, так как: уже живут на морском побережье, путешествовать не позволяет здоровье (своё или родственников), идёт ремонт, некому присмотреть за домашним питомцем.