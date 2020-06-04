Райффайзенбанк выяснил, что 36% жителей Иркутска планируют сэкономить на отпуске

Райффайзенбанк проанализировал, как изменился подход россиян к планированию отпуска. Согласно данным, полученным в ходе опроса более 2 тысяч жителей крупных городов, в этом году большая часть россиян (57%) планируют отдыхать в России.

Фото: А. Фёдоров

В Иркутске еще большее число опрошенных выбрали российский отдых – так ответили 64,1% горожан. При этом в топ-5 факторов, определяющих выбор места для путешествия иркутян, вошла эпидемиологическая обстановка. Бюджет на отпуск снижается: больше трети отпускников (36%) в этом году планируют потратить на отдых меньше, чем обычно.

Отпуск не на диване: секреты экономии

Коронавирус не помешал жителям региона строить планы в отношении отпуска. Только 9% респондентов заявили, что проведут это время дома. При этом самым популярным направлением для путешествий в этом году оказалась Россия – локальный туризм выбрали 64% опрошенных. 12% планируют путешествие и зарубеж, и по России. Лишь 14% участников исследования уверены, что в этом году проведут отпуск за границей.

Для большинства респондентов (80%) это будет семейный отпуск. Возможно, именно поэтому в 2020 году главным определяющим фактором при выборе направления для путешествия является его стоимость. Почти каждый второй респондент (47%), организовывая отпуск в этом году, не готов потратить более 30 тыс. рублей на человека. При этом 36% опрошенных заявили, что собираются экономить сильнее, чем обычно.

Главным способом снизить расходы в путешествии 64% респондентов называют выбор более экономных вариантов проживания и билетов, чуть менее популярны использование программ лояльности и четкое планирование бюджета.

«Результаты опроса показывают, что карты с кэшбэком как инструмент дополнительной экономии во время путешествия использует каждый третий житель крупных городов. Благодаря Кэшбэк карте Райффайзенбанка даже в непредвиденных тратах появляется легкость и предсказуемость: с каждой покупки вы просто получите 1,5% кэшбэка в рублях», — рассказал Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

“На Алтае строят эко-отели, на Кольском полуострове – глэмпинги”

Большинство иркутян, планирующих в этом году путешествовать по России, не уедут далеко от дома. В планах горожан первое место занимают Алтай и Байкал (67%). Почти каждый третий респондент заявил, что хотел бы провести отпуск на юге (26%), а 24% опрошенных выбрали местом путешествия крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград). Однако 78% жителей Иркутска согласились с тем, что активнее путешествовали бы по России, если бы знали об интересных местах и деталях организации маршрута.

“В отпуске хочется не только новых впечатлений и знакомств, смены обстановки, но и праздника жизни! В России наши представления о комфорте и сервисе не всегда совпадают с ожиданиями, но кое-что меняется и у нас. Люди на местах начинают понимать, что путешествия – это не галочки ставить у достопримечательностей. На Алтае строят эко-отели, на Кольском полуострове – глэмпинги, в Дагестане – гостевые дома. Все дело в тех, кто действительно любит свой край и мечтает показать его как можно большему числу людей. Именно таких людей мы находим, подбирая туры по России”, – отметил Михаил Кожухов, президент туристической компании “Клуб путешествий Михаила Кожухова”.

Наиболее интересными и неочевидными местами для путешествий по России эксперты “Клуба путешествий Михаила Кожухова” назвали Алтай, Соловки, Сахалин, Дагестан и Кольский полуостров. Подавляющее большинство опрошенных не были ни в одном из этих мест, кроме Алтая (40% там уже побывали). При этом Сахалин и Кольский полуостров хотят посетить 73% респондентов, Соловки – 50%, Дагестан – почти каждый второй участник опроса (45%). Чемпионом по потенциалу востребованности в этом списке остается Алтай: туда хотят съездить 94% респондентов.

Опрос проводился в период с 25 мая по 2 июня 2020 года, в нем приняли участие 2 150 респондентов из 7 крупных городов России. Для того, чтобы использовать весь потенциал выгодного отпуска, Райффайзенбанк рекомендует использовать Кэшбэк карту. Заказать ее можно в приложении Райффайзен-Онлайн, на сайте raif.ru или в любом офисе Райффайзенбанка.