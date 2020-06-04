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Правительство Приангарья и Яндекс договорились о сотрудничестве

4 июня 2020

Компания организует в области систему электронного обучения. В перспективе правительство Иркутской области готово рассмотреть варианты взаимодействия и по другим проектам Яндекса, сообщают в областной администрации.

Для развития цифрового образования в регионе планируется систематизировать работу педагогов на платформе Яндекса для онлайн-трансляций уроков. К сервису Яндексчебник уже подключились 4,5 тысяч преподавателей и более 75 тысяч школьников Иркутской области. Почти три тысячи педагогов приняли участие в интенсиве «Я Учитель», с помощью которого проводится онлайн-диагностика профессиональных компетенций и выдаются рекомендации по их развитию. В период дистанционного обучения в школах Иркутской области около 22 тысяч пользователей посетили сайт Яндексколы, больше 17 тысяч человек смотрели видеоуроки в прямом эфире.

Позитивной практикой может стать и открытие в регионе Яндексицея.

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Это помогло бы школьникам, которые увлечены информационными технологиями, определиться с профессией, стать настоящими специалистами в своей сфере. 

Также в области появится сервис Яндексранспорт. он создан для наблюдения за перемещениями маршрутных транспортных средств в онлайн-режиме. Такую возможность оценят и пассажиры, и службы, которые призваны контролировать работу общественного транспорта области.  

Яндексакси уже использует в Иркутске специальный тариф «Курьер». Это позволяет обеспечить занятость тех, кто оказался в непростой ситуации из-за пандемии в стране, а также развозить продукты и товары первой необходимости нуждающимся.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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