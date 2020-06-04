В Улан-Удэ появится независимая сеть контроля загрязнения воздуха

В июне 2020 года в столице республики Бурятия городе Улан-Удэ начнется установка датчиков контроля качества атмосферного воздуха. Их установят общественники Республики Бурятия в рамках проекта WWF России "Люди-природе", сообщают в WWF Россия.

«К маю 2020 года мы закупили 20 датчиков контроля качества воздуха и нашли волонтеров – жителей города Улан-Удэ, которые готовы установить приборы на балконах своих квартир и подсоединить их к сети интернет. Датчики будут установлены в разных районах города, так мы сможем равномерно измерять загрязнение воздуха. Информация будет поступать на сайт, доступный горожанам. Таким образом, отслеживать уровень загрязнения воздуха в Улан-Удэ можно будет в режиме онлайн», — говорит руководитель социально-экологического фонда «Байкалэкодействие» Светлана Иванова.

В планах общественников завершить период тестовой эксплуатации новой общественной сети контроля качества воздуха уже к осени, чтобы перейти к этапу круглосуточного сбора и анализа данных. В результате они выявят основные районы загрязнения атмосферного воздуха и разработают рекомендации для региональных властей по улучшению ситуации с качеством воздуха в Улан-Удэ.

Сигнальная сеть, подобная улан-удэнской, несколько лет установлена инициативными гражданами в городе Красноярске. Общественный проект «Nebo.live» имеет сайт, мобильное приложение и страницу в Instagram. Средства на датчики перечисляли сами горожане и выделили авторы проекта. Данные о загрязнении можно отслеживать в режиме онлайн.