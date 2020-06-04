Утилизация отходов БЦБК будет происходить под контролем экологов

Об это врио губернатора области Игорь Кобзев рассказал на встрече с общественными организациями. утилизация отходов Байкальского ЦБК он назвал одной из приоритетных для региона.

- Чтобы предотвратить попадание в Байкал надшламовых вод и щелокосодержащей жидкости из карт-накопителей БЦБК, разработан ряд мероприятий. Все они должны быть завершены до 20 июля, когда в Иркутской области прогнозируют выпадение большого количества осадков. Сейчас происходит смена единого исполнителя работ по ликвидации накопленного вреда БЦБК. Подчеркиваю, что все ключевые решения будут приниматься с учетом мнения экологов и научного сообщества региона, - сообщил Игорь Кобзев.