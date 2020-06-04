Новости

Утилизация отходов БЦБК будет происходить под контролем экологов

4 июня 2020

Об это врио губернатора области Игорь Кобзев рассказал на встрече с общественными организациями. утилизация отходов Байкальского ЦБК он назвал одной из приоритетных для региона. 

- Чтобы предотвратить попадание в Байкал надшламовых вод и щелокосодержащей жидкости из карт-накопителей БЦБК, разработан ряд мероприятий. Все они должны быть завершены до 20 июля, когда в Иркутской области прогнозируют выпадение большого количества осадков. Сейчас происходит смена единого исполнителя работ по ликвидации накопленного вреда БЦБК. Подчеркиваю, что все ключевые решения будут приниматься с учетом мнения экологов и научного сообщества региона, - сообщил Игорь Кобзев. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Усть-Куте еще 62 человека заразились коронавирусом
Игорь Кобзев назвал причину роста COVD-19 среди вахтовиков Иркутской области
Ограничить транспортное сообщение между муниципалитетами предложили в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании