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В Усть-Куте еще 62 человека заразились коронавирусом

4 июня 2020

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июня. Из 95 новых случаев заражения большая часть приходится на два города – Усть-Кут и Иркутск.

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В Усть-Куте сегодня зарегистрировано 62 новых случая заражения. Вспышка среди вахтовиков продолжается – из 632 зараженных в городе 523 прибыли на вахту.

В Иркутске сохраняется заражение преимущественно через внутренние контакты. 4 июня в областном центре зарегистрировано 20 новых случаев. За период эпидемии подтверждены 1003 случая: через контакты внутри региона заразился 541 человек, 68 – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 65 вахтовиков, 23 прибыли из других районов, 297 выздоровели. Скончался 21 человек: девять (+2) – от COVID-19, 12 – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Прирост новых случаев заражения в регионе снизился с 6% до 4% в день. На 4 июня в регионе зарегистрировано 2542 случая коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Усть-Куте еще 62 человека заразились коронавирусом
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