Рубль не избежал общей коррекции

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные индексы сегодня преимущественно в красной зоне. Инвесторы начали выходить из активов перед двумя значимыми событиями: объявлением ЕЦБ о новых мерах поддержки экономики и публикацией в США данных о недельных заявках на пособие по безработице. Существенного негатива нет, ситуация похожа на нормальную коррекцию.

Нефть тоже попала в небольшую просадку. Баррель марки Brent в течение сессии снижался до $39,04. На котировки давят разногласия между Россией и Саудовской Аравией. Страны договорились продлить до августа базовое соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей, но не смогли согласовать ранее анонсированное более сильное снижение. Данные о падении недельных запасов нефти в США на 2 млн были отыграны ранее. В отсутствие свежих драйверов мы закладываем нефть до конца недели не выше $40,5. Сегодня падение может составить до $38,2.

Помимо коррекции на внешних площадках, на российский рынок давит новость о подготовке новых санкций против проекта «Северный поток-2». РТС теряет почти 3%. Индекс опустился в диапазон 1260-1270 пунктов к отметкам начала этой недели. Если падающий тренд сохранится, рынок может сегодня уйти к 1230 пунктам.

Индекс Мосбиржи в минусе на 2%, заняв диапазон 2770-2780 пунктов, что тоже возвращает его к уровням начала недели. Локальным пределом снижения может стать 2750 пунктов, затем возможен небольшой отскок к текущим уровням. К вечеру не исключен более сильный разворот вверх, если данные по рынку США окажутся существенно лучше ожиданий.

Из немногих растущих акций в наибольшем плюсе сегодня: Мечел (+2%), Полюс (+1,9%), Сафмар (+1,8%). Первые две демонстрируют технический рост после предыдущих сессий. Сафмар дорожает на фоне проведения обратного выкупа акций. Компания сумела консолидировать более 50% своих ценных бумаг. На наш взгляд, сокращение free float Сафмар на бирже в долгосрочной перспективе негативно для миноритариев – это снижает ликвидность бумаг. Но в короткой перспективе, до конца месяца, акции могут подняться до 490 рублей на штуку. Этот дает потенциал прироста еще 7%.

Аутсайдером сегодня является Норникель (-7,3%), который переживает аварию на ТЭЦ-3. После разлива топлива потребовалось введение режима ЧС и личное вмешательство президента, уже заведены уголовные дела. По нашему мнению, падение бумаг является классической спекуляцией. Операция по ликвидации аварии не скажется на финансовом положении компании. Возможные отставки и увольнения на ключевом менеджменте не отразятся. Мы закладываем возвращение акций Норникеля к 21450 рублям на горизонте следующей недели. От текущих значений прирост котировок составит от 6%.

Рубль тоже сегодня не избежал общей коррекции. Падение к доллару и евро составило около 0,5%, или до 55 копеек в каждой из пар. Валюта США сейчас торгуется выше отметки 69,1, почти на 1 рубль выше недельного минимума. Евро держится около 77,5 рублей, что также на рубль ниже недавнего минимума. На наш взгляд, в обеих парах сохраняется потенциал роста до 70 и 78 рублей соответственно.