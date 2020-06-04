«НорНикель»: большой стресс для экологии и финансов

Акции «Норильского никеля» в четверг падают после появления информации о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Резервуар для хранения топлива получил повреждения, связанные, по версии компании, с климатическими факторами. Репутационные последствия разлива стрессовые, но не критичные, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

— В конце концов, компания уже сталкивалась с подобным кейсом и умеет с ним работать. Финансовые издержки будут серьезными.

Во-первых, могут измениться в худшую сторону оценки экологических бизнес-рисков, ESG, они косвенно влияют на инвестиционную привлекательность и способны осложнить ситуацию с привлечением финансов в компанию в будущем. Кроме того, компания совершенно точно заплатит штрафы по итогам расследования и будет вынуждена направить большие суммы — речь идет о миллионах долларов — на ликвидацию экологических последствий утечки дизеля. Официальные штрафы вряд ли будут большими, они окажутся в пределах до полумиллиона рублей. Само топливо тоже стоит денег, оно оценивается примерно в 722 млн руб.

Во-вторых, режим ЧС, который уже объявлен по краю, может негативно повлиять на работу компании.

Бумаги «Норникеля» утром дешевели на Московской бирже более чем на 6%, сейчас падение оценивается в 3,5%, акции зависли около 21078 руб. Если ситуация с оценкой экологических последствий осложнится, акции могут спуститься до 20000 руб.