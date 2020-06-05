МУП «ИркутскАвтодор» отдал подрядчикам контракты на 1 млрд рублей в 2019 году

Проверку в МУП «ИркутскАвтодор» проведут специалисты управления финансового контроля администрации города Иркутска. Такое решение принято по результатам балансовой комиссии, где рассматривалась финансово-экономическая деятельность предприятия.

В ходе рассмотрения показателей деятельности муниципального предприятия выяснилось, что МУП «ИркутскАвтодор», выигрывая муниципальные контракты на уборку улиц и строительство дорог, впоследствии передавало существенную часть работ субподрядным организациям. В 2019 году эта сумма превысила 1 млрд рублей.

– При анализе выявлено, что это были одни и те же фирмы, с которыми договоры заключались по схеме «единственный поставщик/подрядчик/исполнитель». При этом претензионная работа велась крайне слабо, качество выполняемых работ было на низком уровне. Вопросы возникли и по выполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, экспертами было выяснено, что в проектной документации указывалось, что при работах должен был укладываться асфальт типа А. На самом деле использовалось покрытие более низкого качества, соответственно и по более низкой цене, – отметили участники балансовой комиссии.

Специалисты управления финконтроля выяснят и причину снижения прибыли у финансово устойчивого предприятия, а также, почему не проводилось обновление техники, а основные заказы уходили частным подрядчикам. Кроме того, контролеры проверят достоверность отчетности предприятия, в связи с тем, что убыток в размере более 170 млн. рублей, полученный предприятием в 2019 году, в бухгалтерской отчетности был отражен в 2020 году.