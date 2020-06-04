В Иркутске прорабатывают новую концепцию озеленения города

На заседании Совета Общественной палаты Иркутска обсудили перспективы развития системы озеленения города. По словам начальника департамента городской среды Марины Шевелы, специалистами подготовлен алгоритм создания концепции озеленения города.

– Был проведен анализ загрязнений Иркутска: атмосферного, почвенного, загрязнения растительности. А также составлена общая карта – в ней отражено состояние зеленых насаждений на сегодня, а также обозначены территории, преобразование которых необходимо в первую очередь.Также в рамках рекомендаций будет составлен список растений, которые наиболее подходят для посадок в городской среде и соответствуют современным требованиям – и с точки зрения приживаемости, и с точки зрения дизайна, – отметила Марина Шевела.

Планируемый срок завершения разработки методических рекомендаций – ноябрь 2020 года.​