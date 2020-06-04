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В Иркутске прорабатывают новую концепцию озеленения города

4 июня 2020

На заседании Совета Общественной палаты Иркутска обсудили перспективы развития системы озеленения города. По словам начальника департамента городской среды Марины Шевелы, специалистами подготовлен алгоритм создания концепции озеленения города. 

– Был проведен анализ загрязнений Иркутска: атмосферного, почвенного, загрязнения растительности. А также составлена общая карта – в ней отражено состояние зеленых насаждений на сегодня, а также обозначены территории, преобразование которых необходимо в первую очередь.Также в рамках рекомендаций будет составлен список растений, которые наиболее подходят для посадок в городской среде и соответствуют современным требованиям – и с точки зрения приживаемости, и с точки зрения дизайна, – отметила Марина Шевела.

Планируемый срок завершения разработки методических рекомендаций – ноябрь 2020 года.​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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