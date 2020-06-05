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Примсоцбанк расширяет географию выдачи кредитов на развитие малого и среднего бизнеса

5 июня 2020

Примсоцбанк расширил спектр услуг в офисах небольших населенных пунктов и теперь получить консультации и оставить заявку на кредит клиенты малого и среднего бизнеса могут в следующих населённых пунктах: Славянка, Трудовое, Вольно-Надеждинское, Ангарск,. Партизанск, Исилькуль, Калачинск , Черниговки, Спасске-Дальний, Лесозаводск, Дальнереченск, Камень-Рыболов, Благовещенск, Биробиджан, Лучегорск, Амурск, Советская гавань, Комсомольск-на-Амуре.

Подробную информацию о кредитовании малого и среднего бизнеса, а также о всех адресах присутствия Банка в вы всегда можете получить в наших отделениях, а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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