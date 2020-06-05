Законодательство Байкальской природной территории ждут изменения

Обсуждению этих вопросов было посвящено заседание межфракционной депутатской группы «Байкал». В нее входят парламентарии, представляющей в Госдуме РФ интересы жителей области, Республики Бурятия и Забайкальского края, сообщают в областной администрации.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что природоохранное законодательство накладывает ряд запретов на использование земельных участков, расположенных в границах Байкальской природной территории (БПТ). Эти ограничения не позволяют местным жителям вести привычный образ жизни. Кроме того, некоторые запреты влекут негативные последствия для экологической системы Байкала.

Глава Приангарья считает, что в федеральный закон «Об охране озера Байкал», Земельный кодекс РФ и отдельные подзаконные акты необходимо внести изменения.

– Ко всем поправкам нужно отнестись максимально взвешенно, помнить, что Байкал – это наследие, которое мы должны сберечь для потомков, – подчеркнул Игорь Кобзев. – Законопроекты, которые мы сегодня обсуждаем, имеют первостепенное значение для субъектов Байкальской территории. Мы их поддерживаем и готовы продолжать работу в этом направлении.

В частности, участники заседания обсудили внесенный в российский парламент законопроект, позволяющий устанавливать границы лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда рядом с Байкалом. Врио губернатора области считает, что разрешить установление границ важно не только для таких поселков, но и для всех населенных пунктов, расположенных в Центральной экологической зоне БПТ. Их в регионе 79.

– Главное, выйти с этими предложениями согласовано, с поддержкой со стороны нашей области и Республики Бурятия, депутатов межфракционной группы «Байкал», наших представителей в Совете Федерации, – отметил Игорь Кобзев.

Также обсуждался вопрос о внесении изменений в постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Этот документ действует с 2001 года. И.о. заместителя Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов так же, как и глава региона, уверен, что отдельные запреты, определенные этим документом, не только избыточны, но и губительны.

Также определенные запреты не позволяют приступить к выполнению поручения Президента РФ, которое Владимир Путин дал в августе 2017 года на совещании по вопросам экологического развития БПТ. Речь идет о реконструкции дороги на острове Ольхон.