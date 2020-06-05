Срок регистрации договоров участия в долевом строительстве может сократиться

Правительство России внесло поправки в закон о регистрации недвижимости, в числе которых сокращение сроков государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве. Согласно законопроекту, после регистрации договора с первым участником долевого строительства регистрация последующих проводится в течение пяти рабочих дней, при подаче электронных документов – в течение трех рабочих дней. Федеральная кадастровая палата разъяснила проект поправок, а также напомнила, как госрегистрация договора участия в долевом строительстве защищает интересы будущего владельца недвижимости.

Новый законопроект вносит изменения в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Согласно предложенным поправкам, после регистрации договора, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, регистрация последующих договоров проводится органом регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, регистрация электронных договоров – в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления документов. При этом в случае обращения в МФЦ срок регистрации составит семь рабочих дней с даты приема документов.

В настоящее время регистрация договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) занимает до семи рабочих дней со дня поступления документов в орган регистрации прав – как для первого участника долевого строительства, так и для последующих. При обращении в МФЦ регистрация ДДУ проводится в срок до 10 рабочих дней. Предполагается, что после вступления закона в силу сроки регистрации первого ДДУ останутся прежними, а для последующих – сократятся. Таким образом, регистрация договора с первым дольщиком требует больше времени, поскольку на данном этапе происходит правовая экспертиза представленных документов, в том числе касающихся строительства многоквартирного дома, проверка информации о застройщике и внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Договор участия в долевом строительстве подлежит обязательной государственной регистрации. В противном случае ДДУ не имеет правовой силы, даже если подписан обеими сторонами сделки. Только зарегистрированный договор наделяет покупателя официальным статусом дольщика и способен защитить его права и интересы в случае недобросовестного строительства или банкротства застройщика.

Как ранее отметила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, положения нового законопроекта сформированы исключительно по результатам анализа правоприменительной практики, и его реализация окажет положительное влияние на весь рынок недвижимости.