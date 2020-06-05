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Суточный прирост больных COVID-19 в Приангарье снижается

5 июня 2020

До этого несколько дней показатель держался на уровне 6%. За последние сутки подтвержден 71 (+3%) новый случай коронавируса, из них 69 среди вахтовиков. Всего за период эпидемии - 2613 случаев заражения.  

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5 июня в Иркутской области темпы прироста новых случаев коронавируса к предыдущему дню снизились до 3%.

По состоянию на 5 мая новых смертей от COVID-19 не зарегистрировано. Всего за время эпидемии в регионе скончались 27 человек: 13 от COVID-19, 14 от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, госпитализированы 1982 (+71 за последние сутки) человек, из них 150 из обсерваторов и 1107 (+68) вахтовиков, 604 (+38) человек выздоровели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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