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С 5 июня по 25 ноября проезд через реку Апошет в Нижнеудинском районе будет заблокирован

5 июня 2020

Вместо него водители смогут воспользоваться объездной дорогой, сообщают в Упрдор «Прибайкалье».

На ней будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Ширина проезжей части объездной дороги - 6 метров, длина - 245 метров, покрытие - гравийное.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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