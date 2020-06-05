С 5 июня по 25 ноября проезд через реку Апошет в Нижнеудинском районе будет заблокирован

Вместо него водители смогут воспользоваться объездной дорогой, сообщают в Упрдор «Прибайкалье».
На ней будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Ширина проезжей части объездной дороги - 6 метров, длина - 245 метров, покрытие - гравийное.
|
|
Новости
С 5 июня по 25 ноября проезд через реку Апошет в Нижнеудинском районе будет заблокирован5 июня 2020
Вместо него водители смогут воспользоваться объездной дорогой, сообщают в Упрдор «Прибайкалье».
На ней будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Ширина проезжей части объездной дороги - 6 метров, длина - 245 метров, покрытие - гравийное.
/ Сибирское Информационное Агентство /
В Усть-Куте еще 62 человека заразились коронавирусом
Игорь Кобзев назвал причину роста COVD-19 среди вахтовиков Иркутской области
Ограничить транспортное сообщение между муниципалитетами предложили в Приангарье
|
Реклама:
|
|
© SIA.RU 1991-2020.
Все права защищены. ООО РЦ "Информресурс".
Дизайн - vladstudio.com
Контакты редакции: РФ, 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская 21А/2 (а/я 24), тел. (3952) 701-300, 701-303, email: postbox@sia.ru
Материалы Сибирского Информационного Агентства сопровождаются соответствующей подписью или пометкой «СИА»,
регистрационный номер СМИ ИА № ФС77-76984, выдан 11.10.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Гл. редактор - Герасимова Е.В.